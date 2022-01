Auto: Toyota ancora prima al mondo per vendite. Seconda Volkswagen

Alessandra Caparello 28 gennaio 2022 - 09:54

MILANO (Finanza.com)

Toyota è la prima casa automobilistica al mondo nel 2021, con 10,5 milioni di veicoli nell’intero anno davanti alla Volkswagen le cui vendite sono calate del 4,5% lo scorso anno a 8,88 milioni di unità.A dicembre, le vendite globali sono diminuite (-5,5% a livello di gruppo) per il quarto mese consecutivo. "Le prospettive sia per Covid-19 che per le forniture di parti rimangono incerte e continueremo a fare tutto il possibile per ridurre al minimo l'impatto" ha affermato il gruppo in una nota.