Auto: Acea chiede azioni forti, in gioco milioni di posti di lavoro in Europa per emergenza Covid-19

20 marzo 2020 - 16:38

Gli effetti del coronavirus sulla società ed economia globale sono senza precedenti, con gravi conseguenze per l'industria automobilistica. Lo ha dichiarato Eric-Mark Huitema, direttore generale dell'Acea, l'associazione europea dei costruttori di auto, sottolineando che "l'industria automobilistica sta attraversando la peggiore crisi della sua storia"."Con l'arresto di tutta la produzione e la chiusura della rete di vendita, sono in gioco i posti di lavoro di circa 14 milioni di europei. Chiediamo azioni forti e coordinate a livello nazionale e dell'Unione europea per fornire un sostegno immediato alla liquidità per le case automobilistiche, i loro fornitori e rivenditori", ha detto Huitema. Quest'ultimo ha sottolineato, infatti, che la maggior parte dei membri dell'Acea ha già annunciato chiusure temporanee degli impianti a causa del crollo della domanda, della carenza di offerta e si trovano ad affrontare casi di infezioni e quarantene tra i loro dipendenti.