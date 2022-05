Audi e Porsche in Formula 1: via libera dalla Volkswagen

Alessandra Caparello 3 maggio 2022 - 11:32

MILANO (Finanza.com)

Audi e Porsche gareggeranno in Formula 1. I due marchi tedeschi hanno ricevuto il via libera dalla casa madre Volkswagen per unirsi alla più grande competizione sportiva di auto.A renderlo noto il numero uno di VW Herbert Diess. Per anni, Audi e Porsche hanno espresso il desiderio di unirsi alla Formula 1. Diess ha spiegato che le discussioni tra i consigli di amministrazione dei marchi riguardo a questo sport avevano causato alcune spaccature, ma alla fine Audi e Porsche sono state in grado di assicurare alla loro casa madre che entrare in Formula 1 sarebbe stato un guadagno netto superiore al costo. Diess non ha dettagliato come i due marchi entreranno in Formula 1, ma fonti vicine hanno indicato che Audi potrebbe cercare di acquistare una squadra esistente - McLaren o Sauber - mentre Porsche mira a entrare come produttore di motori, con Red Bull come possibile partner.