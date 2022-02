Aspettando Bce Day: investitori si attendono almeno 2 rialzi dei tassi nel 2022 (FT)

Redazione Finanza 2 febbraio 2022 - 15:48

MILANO (Finanza.com)

Gli investitori scommettono che l'inflazione ancora elevata costringerà la Banca centrale europea (Bce) ad aumentare i tassi di interesse più di una volta quest'anno, nonostante la posizione più volte ribadita dalla stessa Bce che punta a congelare i tassi ai minimi storici almeno fino al prossimo anno. A scriverlo il "Financial Times" in vista dell'attesa riunione di domani del Consiglio direttivo dell'istituto di Francoforte."Questa settimana - spiega il quotidiano finanziario britannico - i mercati hanno anticipato le aspettative di una stretta della Bce, con un aumento del tasso sui depositi a -0,25 per cento (dall'attuale tasso di -0,5 per cento, fissato a dicembre". Questo implica che i trader si aspettano almeno due rialzi dei tassi nel 2022. "La Bce si è attenuta al mantra di nessun aumento dei tassi quest'anno, ma il mercato sta chiaramente sfidando questa visione", ha affermato Richard McGuire, strategist di Rabobank. "Gli investitori pensano che la Bce possa essere spaventata dalle novità in tema di inflazione".