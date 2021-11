Allianz: trimestrale positiva, aggiornata guidance 2021 con utile tra 11 e 13 mld di euro

Alessandra Caparello 10 novembre 2021 - 11:59

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale positiva per la tedesca Allianz che ha archiviato un utile netto attribuibile agli azionisti pari a 2,111 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2021, rispetto ai 2.063 miliardi di euro dello stesso periodo dell'anno scorso e i 2.044 miliardi di euro attesi dal mercato. La società ha così rivisto al rialzo la propria guidance per l'intero esercizio attendendosi adesso un utile operativo 2021 compreso tra 11 miliardi di euro e 13 miliardi di euro. "Questo è stato il nostro terzo trimestre più forte di sempre. Vedo questo come una conferma della nostra capacità di servire clienti e investitori allo stesso modo - ha affermato Oliver Bate, amministratore delegato di Allianz - Eventi meteorologici estremi e rapidi cambiamenti macroeconomici evidenziano l'importante contributo che assicuratori e gestori patrimoniali possono dare alla società. E i nostri solidi numeri dimostrano che possiamo farlo con una buona performance finanziaria".