Allianz: Standard Ethics conferma corporate rating “EE”

12 maggio 2021

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha confermato il corporate rating “EE” a Allianz. Secondo la metodologia di Standard Ethics, il gruppo tedesco aderisce alle strategie europee sulla sostenibilità, in particolare per quanto riguarda tematiche come strategia digitale, data ethics e intelligenza artificiale. Adotta politiche e obbiettivi ambientali sulla carbon neutrality in linea con le indicazioni internazionali, nonché obbiettivi specifici fissati per il settore assicurativo. Si apprezza inoltre il riferimento al principio "comply or explain", l'adeguata rendicontazione Esg e le implementazioni nel sistema di gestione dei rischi."Sebbene il supervisory board abbia già un buon livello di indipendenza - spiegano gli esperti - non è stata ancora raggiunta la parità di genere al suo interno. Inoltre, ci sono margini per l’inserimento di riferimenti formali alle indicazioni internazionali sulla Sostenibilità all'interno del codice di condotta e degli altri principali strumenti di governance. Qualsiasi miglioramento in queste aree potrebbe condurre ad un futuro innalzamento dell’outlook di Allianz".