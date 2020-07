Agenda europea: dopo 'non evento' Bce, ora palla passa al Consiglio Ue su Recovery Plan

Daniela La Cava 16 luglio 2020 - 16:34

MILANO (Finanza.com)

"Come da attese la riunione è stato un “non-evento”, ma la Lagarde ha comunque utilizzato la conferenza stampa per sottolineare la necessità di una politica monetaria ancora accomodante e soprattutto l’importanza della flessibilità del Pepp. Nonostante, quindi, la Bce stia mollando un po' la presa di recente, la Lagarde ha fatto intendere che l’istituto è sempre pronto a intervenire per evitare qualsiasi tensione sul mercato". Questo il commento degli strategist di Mps Capital Services dopo la conferenza stampa del presidente della Bce, Christine Lagarde. Domani la palla passa ora ai Leader UE che dovranno trovare un accordo sul Recovery Plan.