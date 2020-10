Adidas studia possibile cessione di Reebok, titolo scatta a Francoforte

Valeria Panigada 22 ottobre 2020 - 13:14

MILANO (Finanza.com)

Adidas si prepara a vendere la sua divisione Reebok. Lo riporta il settimanale economico tedesco Manager Magazin, che cita fonti anonime vicine al dossier. Secondo l'indiscrezione, il colosso tedesco dell'abbigliamento sportivo vorrebbe completare la vendita entro marzo 2021. L'ipotesi accende la speculazione in Borsa. In una seduta fiacca, il titolo Adidas scatta in avanti sul listino di Francoforte segnando un progresso di oltre 3 punti percentuali a 283,6 euro.