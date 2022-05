Adidas: Standard Ethics rimuove outlook “negativo”

Daniela La Cava 11 maggio 2022 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha modificato l’outlook di Adidas da “negativo” a “stabile”, mentre il Corporate Standard Ethics Rating “EE” è stato confermato. Secondo la metodologia di Standard Ethics, il gruppo tedesco dell'abbigliamento sportivo assume molti dei principali temi della sostenibilità e si dota di strumenti di governance della sostenibilità ben definiti come codice di condotta, policy Esg e obbiettivi ambientali. Anche la rendicontazione extra-finanziaria è adeguata. A seguito delle implementazioni apportate alle politiche di gestione dei rischi Esg (anche in relazione alla corretta competizione sul mercato), gli analisti optano per la rimozione dell’outlook “negativo”."Residuano possibilità per allineare ulteriormente alcuni aspetti di corporate governance alle indicazioni internazionali attraverso, ad esempio, una più approfondita disclosure degli amministratori indipendenti ed un più ligio rispetto dei principi di parità di genere e internazionalità negli organi apicali", concludono da Standard Ethics.