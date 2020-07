5G: Deutsche Telekom ed Ericsson rafforzano partnership

Valeria Panigada 22 luglio 2020 - 10:39

MILANO (Finanza.com)

Deutsche Telekom ed Ericsson rafforzano la loro partnership nel 5G, con un nuovo accordo pluriennale per implementare la rete di nuova generazione in Germania. Secondo i termini dell'accordo, diversi siti mobili verranno aggiornati ai più recenti standard tecnologici 5G nei prossimi anni utilizzando prodotti e soluzioni Ericsson Radio System. “Questo accordo sul 5G è una testimonianza dell'eccezionale partnership a lungo termine che abbiamo stretto con Deutsche Telekom, sia qui in Germania che in Europa - ha commentato Arun Bansal, presidente Europa e America Latina di Ericsson - Implementeremo una rete 5G di livello mondiale in Germania con Deutsche Telekom".