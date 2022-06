VivaTech 2022 di Parigi: Bulgari debutta nel metaverso

Anche Bulgari sbarca nel metaverso con una presentazione in anteprima mondiale in occasione dell’edizione 2022 del VivaTech a Parigi. L’avatar del CEO Jean-Christophe Babin guiderà gli ospiti in un viaggio attraverso una Roma metafisica e i visitatori avranno la possibilità di accedere virtualmente al rooftop di una boutique del brand, dove potranno godere di un’esperienza di acquisto nuova.

Nel progetto saranno realizzate aree distinte e ben definite, volte a sviluppare e raccontare l’anima di Bulgari: una, ad esempio, sarà dedicata interamente agli eventi, mentre un’altra verrà riservata naturalmente ai gioielli, dai più iconici alle novità più recenti. Non manca anche uno spazio dedicato all’Heritage del gruppo, dove verrà raccontato il valore del brand e cosa rappresenta. Questa sezione è il tesoro per antonomasia di Bulgari, l’archivio storico che custodisce e tramanda l’evoluzione dello stile della Maison in oltre 130 anni di storia attraverso creazioni uniche protagoniste di mostre, eventi e red carpet in tutto il mondo.

A realizzare il nuovo concept di metaverso per Bulgari è il neonato tech studio Experiency, parte di Spencer & Lewis, insieme al team di 101games utilizzando Unreal Engine 5 di Epic Games: questa tecnologia permette di intensificare il realismo dell’esperienza nel metaverso grazie alle nuove caratteristiche di illuminazione degli ambienti. La trasposizione virtuale del concept presentato da Experiency mira a celebrare la grandezza di una Roma futuristica e dei suoi tramonti, valorizzando al contempo gli stilemi classici di Bulgari.