Credit Agricole, utile sopra le attese, il titolo corre in borsa +3,8%

Credit Agricole ha pubblicato gli utili del secondo trimestre che hanno superato le attese degli analisti.

Il gruppo ha rilasciato utile per azione pari a 0,6 euro, ricavi a 6,33 miliardi di euro. Mentre gli analisti si attendevano un utile per azione di 0,3 euro e ricavi di 5,7 miliardi di euro.

Da inizio anno, le azioni Credit Agricole sono in calo del 27%, sottoperformando il STOXX 600, il quale prosegue in calo del 10% (valori prima dell’apertura della seduta). Attualmente Credit Agricole guadagna il 3,8% a 9,47 dollari per azione.