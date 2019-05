Wise Equity: controllata Tapì acquista 100% della francese Les Bouchages Delage

Daniela La Cava 17 maggio 2019 - 15:00

MILANO (Finanza.com)

Tapì, controllata da Wise Equity Sgr attraverso il fondo Wisequity IV, ha siglato un accordo vincolante per l'acquisto del 100% del capitale sociale della francese Les Bouchages Delage, produttore di chiusure per il settore 'spirits' con una posizione di leadership nel segmento alto di gamma. È quanto si apprende in una nota di Wise Equity nella quale si precisa che il closing è atteso entro fine maggio.Gli azionisti di Les Bouchages Delage reinvestiranno parte dei proventi in Tapì, entrando nel consiglio di amministrazione della società e mantenendo le posizioni manageriali all'interno dell'azienda, al fine di contribuire attivamente allo sviluppo del gruppo. Dopo le acquisizioni di Tapì Argentina e di T&G, Tapì consolida quindi la sua presenza nel mercato delle chiusure di lusso e si posiziona come leader a livello globale nella progettazione, produzione e distribuzione di tappi a T per i segmenti premium e super premium nel mercato degli spirits, con ricavi pro-forma pari a 80 milioni di euro.