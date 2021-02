Volkswagen e Microsoft insieme per la guida autonoma

Alessandra Caparello 11 febbraio 2021 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Anche Volkswagen si lancia nel settore delle auto a guida autonoma. La società di software del Gruppo, Car.Software Organisation, collaborerà con Microsoft per costruire una Automated Driving Platform (ADP) basata sul cloud su Microsoft Azure e sfruttare le sue capacità di calcolo e dati per fornire esperienze di guida automatizzata ancora più velocemente su scala globale. Con ADP in esecuzione su Azure, si legge in una nota, Car.Software Organisation aumenterà l'efficienza dello sviluppo di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e funzioni AD per le autovetture in tutti i marchi del Gruppo Volkswagen."Mentre trasformiamo il Gruppo Volkswagen in un fornitore di mobilità digitale, stiamo cercando di aumentare continuamente l'efficienza del nostro software. Stiamo costruendo l'Automated Driving Platform con Microsoft per semplificare il lavoro dei nostri sviluppatori attraverso un ambiente ingegneristico scalabile e basato sui dati. Combinando la nostra esperienza completa nello sviluppo di soluzioni di guida connesse con il cloud e il know-how di ingegneria del software di Microsoft, accelereremo la fornitura di servizi di mobilità sicuri e confortevoli", ha detto Dirk Hilgenberg, CEO di Car.Software Organisation.