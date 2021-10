Vivendi: vendite in crescita nel terzo trimestre a +10%

Alessandra Caparello 22 ottobre 2021 - 12:56

MILANO (Finanza.com)

In crescita le vendite del terzo trimestre del gruppo media francese Vivendi che ha registrato un aumento del 10% rispetto a un anno prima, spinte da una forte crescita della sua emittente a pagamento Canal Plus.I ricavi del gruppo sono cresciuti a 2,48 miliardi di euro ma la società controllata dal magnate francese Vincent Bolloré, non ha indicato obiettivi per l'intero anno.