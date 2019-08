Vivendi in trattative preliminari con Tencent per vendita 10% di Universal Music

Daniela La Cava 6 agosto 2019 - 08:37

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo francese Vivendi ha annunciato di avere avviato i negoziati preliminari con Tencent per la cessione del 10 % del capitale della controllata Universal Music Group (UMG). Le trattative si basano su un enterprise value di 30 miliardi di euro per il 100 % di UMG (su una base totalmente diluita). Per Tencent la potenziale partecipazione del 10% comporterebbe quindi un esborso di circa 3 miliardi. La società avrebbe anche un'opzione di acquisto di un anno per acquisire un ulteriore quota del 10% allo stesso prezzo e alle stesse condizioni.Vivendi e Tencent stanno inoltre studiando in parallelo alcune aree di cooperazione commerciale strategica.