Vivendi: avviati negoziati in esclusiva per acquisire Prisma Media

Daniela La Cava 14 dicembre 2020 - 09:27

MILANO (Finanza.com)

Vivendi ha annunciato di avere avviato le trattative esclusive con Gruner + Jahr/Bertelsmann per l'acquisizione del 100% del gruppo editoriale francese Prisma Media. Questa acquisizione, si legge in una nota, si adatterebbe perfettamente alla strategia di Vivendi come gruppo leader di media, contenuti e comunicazione, integrandosi con le sue attività esistenti. Partenza positiva sulla Borsa di Parigi che avanza di circa l'1% e si muove verso quota 26 euro.