Vivendi, acquistata quota nella spagnola Prisa che vola sulla Borsa di Madrid

Valeria Panigada 22 gennaio 2021 - 11:27

MILANO (Finanza.com)

Lafrancese Vivendi ha acquistato una quota del 7,6% nel gruppo media spagnolo Prisa, proprietaria del quotidiano El Pais. L'operazione rientra nella sua strategia di sviluppo come gruppo globale di contenuti, media e comunicazione. L'operazione infatti, i cui termini finanziari non sono stati divulgati, permetterà a Vivendi di espandere nei mercati di lingua spagnola in Europa, America Latina e Stati Uniti. "L'investimento di Vivendi sostiene Prisa nei suoi sviluppi futuri", ha detto il gruppo francese nella nota stampa. La notizia mette le ali al titolo Prisa che sulla Borsa di Madrid segna un balzo in avanti del 13,9% in area 1,07 euro. Fiacca invece Vivendi che sul listino di Parigi scivola dello 0,75% passando di mano a 26,41 euro.