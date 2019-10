Vivendi: Standard Ethics declassa rating da “E+” a ”E"

Daniela La Cava 23 ottobre 2019 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics (SE) ha annunciato di avere declassato il rating di Vivendi, portandolo da “E+” a ”E". Vivendi fa parte dello SE French Index e dello SE European 100 Index. In base alla metodologia di Standard Ethics, "le strategie di sostenibilità adottate da Vivendi non appaiono adeguatamente allineate alle indicazioni volontarie internazionali proposte dall’Ocse, dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea", si legge in un report. SE monitorerà ogni futuro miglioramento che la società volesse considerare opportuno in fatto di risk management, controlli interni e facile reperibilità della reportistica ESG.