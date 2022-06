Villeroy (Bce): determinati a combattere rischio frammentazione così come fatto in passato

Francois Villeroy de Galhau, governatore della Banca di Francia, rimarca oggi come che la banca centrale europea sarà determinata a combattere “un ingiustificato allargamento degli oneri finanziari nell’area dell’euro”, noto come frammentazione. “Abbiamo sempre saputo contrastare questa frammentazione: nel 2010, nel 2012, nel 2020, ogni volta con strumenti diversi”, spiega Villeroy all’indomani della riunione Bce che non ha dettagliato in che modo intende contrastare un eventuale eccessivo allargamento degli spread.

“Nessuno dovrebbe avere dubbi, anche sui mercati, sulla nostra volontà collettiva di prevenire la frammentazione”, ha tagliato corto il governatore della Banca centrale francese.