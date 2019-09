Total aumenterà il dividendo, rialzo previsto del 5-6% all'anno

Valeria Panigada 24 settembre 2019 - 11:03

Total aumenterà il suo dividendo nei prossimi anni, a un tasso maggiore del previsto. Il consiglio di amministrazione, che si è riunito ieri, ha deciso di accelerare la crescita del dividendo da distribuire agli azionisti da qui al 2025, stimando un rialzo della cedola del 5-6% ogni anno rispetto al +3% annunciato in precedenza. In questo quadro, il gruppo petrolifero francese ha anticipato che proporrà un terzo acconto sul dividendo 2019 di 0,68 euro per azione (+6% rispetto all'anno scorso).