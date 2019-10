Tikehau Capital cede il 4,45% di Eurazeo

Daniela La Cava 18 ottobre 2019 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Tikehau Capital ha annunciato che è avvenuta con successo la cessione delle 3.504.640 azioni di Eurazeo, pari a circa il 4,45% del capitale azionario del gruppo francese, per un ammontare complessivo di 224,3 milioni di euro. La transazione è stata realizzata attraverso un collocamento privato presso investitori istituzionali tramite un’offerta in accelerated bookbuilding. Per effetto della transazione, si legge in una nota, il contributo derivante da Eurazeo ai rendimenti del portafoglio investimenti di Tikehau dal 1° gennaio 2019 sale a 46 milioni.Al termine dell’operazione di collocamento, la quota residuale di Tikehau Capital in Eurazeo sarà pari al 5,1%. Tikehau Capital si è inoltre impegnata a rispettare un periodo di lock up sulla quota residuale di 90 giorni dalla chiusura della transazione.