Société Générale: ceduta filiale SG Finans a Nordea

Daniela La Cava 19 dicembre 2019 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

La francese Société Générale ha annunciato la firma di un accordo per la cessione di SG Finans (filiale di finanziamento e factoring in Norvegia, Svezia e Danimarca) a Nordea, per 575 milioni di euro. Il closing dell'acquisizione è atteso nel corso del secondo trimestre 2020. "Una transazione che dovrebbe avere un effetto positivo di circa 10 punti base sul ratio del Cet1 del gruppo ma un impatto negativo di circa 100 milioni di euro sui risultati del quarto trimestre 2019", si legge in una nota del gruppo bancario transalpino.