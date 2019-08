SocGen in manovra su Lyxor. Al vaglio cessione o fusione (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 23 agosto 2019 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

Société Genérale starebbe valutando la vendita di Lyxor asset management, società che gestisce masse per 151 miliardi di euro che fa capo alla terza banca francese. E' quanto riporta il Sole 24 Ore, sulla base delle indiscrezioni di Bloomberg.Fonti di mercato indicano che la banca francese SocGen starebbe valutando anche l'ipotesi di una fusione per Lyxor "in un contesto in cui l'industria del risparmio gestito è sotto pressione per via della forte competizione e dei conseguenti margini ridotti" indicando contestualmente che "si tratta di valutazioni e che alla fine Lyxor potrebbe anche rimanere "in casa".