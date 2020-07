Schneider Electric: Standard Ethics declassa rating a “EE-“

Daniela La Cava 22 luglio 2020 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha declassato il rating di Schneider Electric dal precedente “EE” a “EE-“. Gli analisti spiegano di avere "esaminato attentamente come la società francese ha gestito alcuni eventi controversi intervenuti ultimi anni, inclusa una presa di posizione formale da parte della World Bank nei suoi confronti. Sono state registrate alcune implementazioni".“Alla luce della metodologia di Standard Ethics, circa la gestione dei rischi ESG, è però opinione degli analisti che le qualità degli interventi osservabili in fatto di policy e di governance non siano stati adeguati al livello di rating precedentemente attribuito”, spiega la nota nella quale si precisa che “non sono escluse nuove valutazioni nell’arco dei prossimi 12 mesi”.