Sanofi compra la californiana Synthorx per 2,5 mld $

Daniela La Cava 9 dicembre 2019 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Shopping nel mondo del settore delle biotecnologie per Sanofi. Il gruppo francese ha annunciato questa mattina l'acquisizione della californiana Synthorx per 2,5 miliardi di dollari, rafforzando il suo portafoglio immuno-oncologico. L'operazione, che ha già ricevuto il via libera da parte dei consigli di amministrazioni di entrambi i gruppi, prevede che Sanofi acquisti la totalità delle azioni in circolazione di Synthorx al prezzo di 68 dollari per azione, per un deal complessivo di 2,5 miliardi di dollari."Questa acquisizione rientra perfettamente alla nostra strategia di costruire un portafoglio di farmaci di alta qualità, come presenteremo domani, martedì 10 dicembre, al Capital Markets Day", dichiara Paul Hudson, ceo di Sanofi.