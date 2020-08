Sanofi acquista la californiana Principia Biopharma per 3,68 mld dollari

Valeria Panigada 17 agosto 2020 - 08:49

MILANO (Finanza.com)

La casa farmaceutica francese Sanofi ha annunciato oggi l'acquisizione di Principia Biopharma, una società californiana specializzata nello sviluppo di trattamenti per malattie autoimmuni e allergiche. La transazione, tramite un riacquisto di tutte le azioni in circolazione al prezzo di 100 dollari per azione, ha un valore di circa 3,68 miliardi di dollari, pari a 3,1 miliardi di euro, e dovrebbe essere finalizzata nel quarto trimestre del 2020. L'operazione è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di Sanofi e Principia.