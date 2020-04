Renault vola a Parigi (+10%), sponda da rassicurazioni manager su alleanza con Nissan

Daniela La Cava 6 aprile 2020 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

Corre Renault sulla Borsa di Parigi, posizionandosi tra i migliori titoli del Cac40. L'azione del gruppo automobilistico francese guadagna oltre il 10% dopo le rassicurazioni sulla capacità dell'alleanza di superare la crisi provocata dalla scoppio della pandemia di coronavirus nel mondo. A dare le indicazioni in una intervista a "Wall Street Journal" Dominique Senard, presidente del board di Renault, e Makoto Uchida, amministratore delegato di Nissan.In particolare, nonostante il forte calo delle vendite, i due costruttori rassicurano sul fronte del flusso di cassa. Renault può contare su un credito garantito dallo Stato che non ha ancora richiesto e su una linea di credito di 3,5 miliardi di euro, mentre Nissan può utilizzare una linea di credito per circa 12 miliardi di dollari.