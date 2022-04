Renault spinge sull'elettrico e ibrido: vendite aumentate del 13%

Alessandra Caparello 22 aprile 2022 - 12:13

Renault annuncia che le sue vendite di veicoli completamente elettrici e ibridi sono aumentate del 13% e hanno rappresentato il 36% delle vendite. La casa automobilistica francese ha sottolineato anche che i suoi prezzi sono aumentati del 5,6% rispetto al primo trimestre del 2021. In una nota gli analisti di J.P. Morgan hanno descritto questo come un "trimestre forte" per Renault."Renault continua a portare avanti la sua politica di razionalizzazione dei prezzi e dei modelli e il risultato di oggi è un un altro passo nella giusta direzione", hanno scritto gli esperti della banca d’affari. Tuttavia la carenza globale di semiconduttori, utilizzati in tutto, dai sensori dei freni ai sistemi di intrattenimento, taglierà la produzione pianificata di Renault di 300.000 veicoli nel 2022, soprattutto nella prima metà dell'anno.