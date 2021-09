Renault: produrrà 9 nuovi modelli in Francia con aumento netto di 500 posti di lavoro

Titta Ferraro 17 settembre 2021 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Renault taglierà fino a 2.000 posti di lavoro tra gli ingegneri in Francia. Il gruppo automotive transalpino ha specificato che sta aprendo colloqui con i sindacati sugli ultimi piani e complessivamente creerà 500 nuovi posti di lavoro netti in virtù dell'assunzione di 2.500 persone in altre funzioni. Preveste 10.000 iniziative di formazione e riorientamento professionale in tutte le professioni.Renault ha affermato che mira a costruire 9 nuovi modelli di auto in Francia, riaffermando l'impegno a posizionare la Francia al centro delle sue attività industriali e di ricerca e sviluppo.In precedenza Renault aveva già annunciato circa 4.600 tagli di posti di lavoro nel paese come parte di un'ampia ristrutturazione.