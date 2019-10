Renault prevede un mercato dell'auto in calo del 4% nel 2019

Valeria Panigada 25 ottobre 2019 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

Renault ha confermato il calo dei ricavi trimestrali e il taglio delle stime per l'intero 2019, così come anticipato al mercato settimana scorsa. Nel terzo trimestre dell'anno, la casa automobilistica francese ha registrato ricavi pari a 11,3 miliardi di euro, in flessione dell'1,6% rispetto all'anno prima. Le vendite sono scese del 4,4% (-13,4% per il solo marchio Renault), a causa di un contesto di mercato meno favorevole e di una regolamentazione più stringente.Sull'intero 2019, Renault stima un calo dei ricavi tra il 3% e il 4% rispetto alle stime passate che erano di una conferma sui livello dello scorso anno a perimetro e a cambi costanti. Secondo il gruppo francese, nel 2019 il mercato auto a livello mondiale registrerà una flessione intorno al 4% rispetto all'anno scorso. In particolare, in Europa si attende una variazione compresa tra lo 0% e il -1%.