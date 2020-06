Renault: prestito di 5 miliardi con la garanzia dello Stato francese, titolo corre (+8%)

Valeria Panigada 3 giugno 2020 - 09:43

MILANO (Finanza.com)

Renault ha annunciato oggi il prestito dal valore complessivo di 5 miliardi di euro con garanzia dello stato francese. L'apertura del credito, concessa da un pool di banche, potrà essere utilizzata totalmente o in parte e finanzierà le esigenze di liquidità del gruppo, in un contesto di crisi "senza precedenti" legato alla pandemia da coronavirus, ha precisato la casa automobilistica nella nota stampa. La garanzia statale francese ammonta al 90% dell'importo del prestito.Renault deve far fronte a una domanda in calo, peggiorata dalla crisi sanitaria, e alle difficoltà che ha portato il gruppo ad accusare l'anno scorso la sua prima perdita netta in dieci anni. Per migliorare la sua situazione finanziaria, la casa automobilistica ha presentato venerdì scorso un drastico piano di taglio dei costi da oltre 2 miliardi di euro in tre anni, che prevede la riduzione di 15mila posti di lavoro, di cui 4.600 in Francia. In cambio della garanzia statale sul prestito, il governo francese ha chiesto a Renault un "dialogo sociale esemplare".Oggi il titolo Renault corre sulla Borsa di Parigi. Poco dopo l'avvio l'azione segna un balzo in avanti di oltre 8 punti percetnuali scambiando in area 23,45 euro.