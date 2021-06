Renault: la cinese Envision realizzerà una gigafactory in Francia per la produzione di batterie

Alessandra Caparello 28 giugno 2021 - 10:12

MILANO (Finanza.com)

Renault accelera sulle auto elettriche. Il gruppo cinese Envision costruirà un impianto di batterie sito nel nord della Francia al fine di alimentare una gamma di veicoli elettrici targati Renault. Nel dettaglio la collaborazione tra il gruppo automobilistico francese ed Envision prevede la realizzazione di una ‘gigafactory' a Douai, nella Francia settentrionale con una capacità di 9 GWh nel 2024 e di 24 GWh entro il 2030, e sarà inserita all’interno del polo per la produzione di elettriche denominato Renault ElectriCity.La società cinese ha in programma di investire fino a 2 miliardi di euro e di creare 2.500 posti di lavoro entro la fine del decennio. L'accordo fa parte della strategia EV della casa automobilistica europea che vedrà anche l'acquisizione di una partecipazione di poco più del 20% in una startup francese chiamata Verkor.