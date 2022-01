Renault: in calo le vendite mondiali di auto del 4,5%

Alessandra Caparello 17 gennaio 2022 - 11:06

MILANO (Finanza.com)

In calo per il terzo anno di fila le vendite mondiali del gruppo Renault che soffre in particolar modo per i problemi con la fornitura di chip utilizzati nei veicoli.Renault, il cui amministratore delegato Luca de Meo è passato da una strategia di caccia al volume alla creazione di valore, ha sottolineato che le vendite di autovetture e veicoli leggeri sono scese del 4,5% a 2.696.401 unità. Le vendite del marchio Renault sono scese del 5,3% anche se le vendite del marchio low-cost Dacia sono aumentate del 3,1%. Inoltre le vendite di Lada sono progredite dello 0,3% mentre quelle del modello sportivo Alpine sono balzate del 74%. Le azioni di Renault sono salite di circa il 2%.