Renault ferma gli stabilimenti in Marocco, Portogallo e Slovenia

LaRenault ha deciso di sospendere temporaneamente le sue attività in Marocco e Portogallo, e così la sua controllata Revoz, a causa del coronavirus. La casa automobilistica francese ha precisato che l'arresto nei suoi due siti produttivi di Tangeri e Casablanca in Marocco sarà efficace a partire da domani, mentre la produzione nella sua fabbrica Cacia in Portogallo si fermerà oggi. La controllata Revoz interromperà la produzione nello stabilimento di Novo Mesto in Slovenia. La produzione verrà ripresa non appena possibile. L'annuncio di Renault si aggiunge a quello della maggior parte dei produttori di automobili, come Ferrari, Fca e Volkswagen, che hanno sospeso le operazioni nei loro siti europei alla luce della pandemia di coronavirus.