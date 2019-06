Renault: ancora nessuna decisione, nuovo Cda oggi per studiare proposta Fca

Valeria Panigada 5 giugno 2019 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Ancora nessuna decisione da parte di Renault in merito al progetto di fusione con Fiat Chrysler (Fca). Il consiglio di amministrazione della casa automobilistica francese si è riunito ieri pomeriggio per analizzare la proposta avanzata da Fca lo scorso 27 maggio, relativa a una fusione 50/50. Ma ha deciso di proseguire la discussione a oggi. E' stata quindi fissata una nuova riunione del board di Renault per la fine di questa giornata. "Il Consiglio di amministrazione ha deciso di continuare a studiare con interesse la possibilità di tale combinazione e di estendere la discussione sul tema”, recita la nota diffusa dopo tre ore di riunione.