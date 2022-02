Renault affonda a -9% a Parigi, pesa forte esposizione su Russia

Titta Ferraro 28 febbraio 2022 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

Forti cali per il settore auto europeo. L'indice settoriale STOXX Europe 600 Automobiles & Parts segna stamattina quasi -5% con cali più marcati per i titoli più esposti sulla Russia. Tra questi spicca Renault che a Parigi segna -9% circa a 27,75 euro. La Russia è stato il secondo mercato più grande in termini di volumi per il Gruppo Renault nel 2021.Gli esperti di Oddo BHF sottolineano come Renault e Nokian Renkaat sembrano le più esposte al rischio legato al conflitto Russia-Ucraina. L'industria automobilistica, argomenta Oddo in un report riportato dall'agenzia Bloomberg, sta affrontando l'interruzione della produzione e inflazione legata al balzo dei costi delle materie prime a seguito del conflitto in Ucraina. Situazione che acuisce i problemi alla catena di approvvigionamento per un settore auto "già fragile".