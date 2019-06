Renault-Nissan: accordo esclusivo con Waymo (Google) su servizi mobilità autonoma

Daniela La Cava 20 giugno 2019 - 09:14

Alvia l'accordo esclusivo per lo sviluppo di servizi per i veicoli a guida autonoma tra Renault, Nissan e l'americana Waymo (controllata da Google). È quanto si legge in un comunicato congiunto dei tre gruppi. I tre partner puntano insieme a "valutare opportunità di mercato" e porre le basi per "lavori di ricerca congiunti su questioni commerciali, legali e normative relative alle offerte di servizi di mobilità". "Questa analisi - si legge nel comunicato - avrà inizialmente luogo in Francia e in Giappone, dove si trovano le sedi del gruppo Renault e Nissan. Altri mercati, ad eccezione della Cina, potrebbero essere considerati in seguito".