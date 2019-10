Peugeot: ricavi a 15,6 mld (+1%) nel terzo trimestre 2019

Daniela La Cava 23 ottobre 2019 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Psa, di cui fa parte il marchio Peugeot, ha annunciato di avere archiviato il terzo trimestre del 2019 con ricavi in leggero rialzo dell'1% a 15,6 miliardi di euro contro i 15,428 miliardi dell'analogo trimestre nel 2018, battendo le attese del mercato pari a 15,5 miliardi. Il fatturato della divisione 'automotive' si è attestato a 11,824 miliardi (+0,1% a/a). Nel periodo in esame il gruppo ha venduto 674mila vetture nel mondo. Per il 2019 la società transalpina si attende una flessione dell'1% del mercato dell'auto in Europa.