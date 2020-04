Peugeot: posticipa assemblea azionisti al 25 giugno 2020

Daniela La Cava 2 aprile 2020 - 10:49

MILANO (Finanza.com)

Slitta a fine giugno l'assemblea annuale di Peugeot. "Nel contesto dell'epidemia di Covid-19 nel mondo, il consiglio di amministrazione di Peugeot, in accordo con quello di Sorveglianza, ha deciso di rinviare la data dell'assemblea generale annuale con gli azionisti, dal 14 maggio al 25 giugno 2020". Un nuovo comunicato - aggiunge il gruppo francese dell'auto - verrĂ pubblicato in un secondo momento per informare gli azionisti sui termini dell'assemblea e del pagamento del dividendo, tenendo conto del piano di fusione del Gruppo Fca/Psa annunciato lo scorso 18 dicembre 2019.