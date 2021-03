Pernod Ricard: Standard Ethics conferma il rating “E+”

Daniela La Cava 10 marzo 2021 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha confermato il Corporate Rating “E+” a Pernod Ricard. Secondo la metodologia di Standard Ethics, il gruppo francese delle bevande alcoliche si sta progressivamente e positivamente allineando agli obiettivi di sostenibilità promossi a livello internazionale e ha introdotto policy per presidiare eventuali rischi derivanti dalla propria attività.In particolare, l'agenzia di rating spiega che "tenuto conto di un azionista di riferimento il quale opera in presenza di un patto di sindacato e di un double voting right, residuano margini di miglioramento nella struttura della corporate governance con particolare attenzione alla separazione delle cariche e ai casi di interlocking all’interno del consiglio di amministrazione. Nondimeno, è apprezzabile - all’interno dello stesso organo collegiale - il raggiungimento della parità di genere: una tematica che Pernod Ricard tratta adeguatamente tra i suoi obiettivi di sostenibilità".