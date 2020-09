PSA acquista 10 mln di azioni proprie da Dongfeng Motor Group

Daniela La Cava 23 settembre 2020 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles ha comunicato che PSA ha annunciato che sta procedendo al riacquisto di 10 milioni di azioni ordinarie di Peugeot ('azioni PSA') da Dongfeng Motor Group ('DFG'). Le azioni PSA così acquistate, pari a circa l’1,10% del capitale di Peugeot, saranno cancellate dopo il regolamento dell’operazione (che avverrà il 25 settembre 2020). Inoltre, subordinatamente alla finale approvazione del Board di DFG, PSA e DFG hanno convenuto di modificare lo Share Repurchase Agreement in vigore tra di loro, prevedendo che le restanti 20,7 milioni di azioni PSA da vendersi in base allo Share Repurchase Agreement siano vendute da DFG a Group PSA entro il 31 dicembre 2020 oppure, se non vendute a Groupe PSA entro tale data, siano vendute a terzi entro la fine del 2022. FCA fornisce le informazioni che precedono in relazione alla proposta integrazione tra FCA e Groupe PSA annunciata il 18 dicembre 2019.