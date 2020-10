Orange: ricavi trimestrali in aumento. Dividendo complessivo di 0,70 euro nel 2020

Alessandra Caparello 29 ottobre 2020 - 10:50

MILANO (Finanza.com)

Ricavi del terzo trimestre in aumento per Orange con la crescita in Francia, Africa e Medio Oriente che ha compensato il calo degli altri segmenti.La società francese di telecomunicazioni ha dichiarato che il fatturato è salito a 10,58 miliardi di euro (12,43 miliardi di dollari) su una base comparabile dai 10,50 miliardi di euro dell'anno precedente Secondo FactSet, gli analisti avevano previsto per il trimestre un fatturato di 10,54 miliardi di euro. Nei primi nove mesi dell'anno, l'operatore di telecomunicazioni ha visto aumentare le proprie vendite dello 0,7%, a 31,35 miliardi di euro.Il risultato al lordo di interessi è sceso leggermente a 3,58 miliardi di euro da 3,60 miliardi di euro su base comparabile. Orange ha dichiarato che il suo consiglio di amministrazione ha sostenuto il ritorno a un dividendo di 0,70 euro per azione.