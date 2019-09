Natixis: l'impatto dei finanziamenti sul clima, arriva il Green Weighting Factor

Valeria Panigada 23 settembre 2019 - 15:23

Natixis accelera sul tema della sostenibilità. La banca francese ha reso operativo il Green Weighting Factor, un nuovo meccanismo per allocare il capitale di ciascun finanziamento in base al suo impatto sul clima. Come funziona? Ad ogni transazione viene assegnato un rating, rappresentato da un colore, su una scala a 7 livelli che va dal marrone scuro al verde scuro. Il rating si basa su una valutazione dell'impatto dei finanziamenti e dei prestiti sul clima: ad ogni finanziamento "verde" concesso da Natixis ai grandi clienti viene assegnato un bonus, mentre ad ogni finanziamento "marrone" viene assegnato un punteggio negativo.Modulando la redditività attesa di ciascun finanziamento in base al suo impatto sull'ambiente e sul clima, Natixis incoraggia così, a parità di rischio di credito, a favorire il finanziamento verde. E' la prima banca al mondo a gestire attivamente l'impatto sul clima del proprio bilancio.