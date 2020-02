Natixis: cessione del 29,5% di Coface ad Arch Capital Group

Daniela La Cava 25 febbraio 2020 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

I francesi di Natixis hanno annunciato stamattina la cessione del 29,5% del capitale di Coface al gruppo assicurativo statunitense Arch Capital Group, per un prezzo di 10,7 euro per azione. La realizzazione dell'operazione, si legge in una nota, è soggetta alle autorizzazione e alle condizioni previste per legge e potrebbe richiedere da 6 a 12 mesi. Una volta eseguita la transazione, Natixis deterrà solo il 12,2% del capitale di Coface.