Natale: Amazon France posticipa di una settimana il Black Friday

Alessandra Caparello 20 novembre 2020 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

Amazon posticipa il Black Friday in Francia al prossimo 4 dicembre e questo per aiutare i negozianti a riaprire prima del 1° dicembre. Così ha dichiarato il direttore generale di Amazon France Frederic Duval alla televisione TF1 assecondando la richiesta del ministro delle Finanze Bruno Le Maire a posticipare il Venerdì Nero, che va dal 27 al 29 novembre, per aiutare i negozi che vendono prodotti non essenziali chiusi per il lockdown.La Francia è entrata in un secondo lockdown nazionale il 30 ottobre scorso e secondo quanto affermato dal Presidente Emmanuel Macron, durerà almeno quattro settimane facendo così chiudere le saracinesche per negozi che vendono beni non essenziali, ristoranti e bar. Gli ultimi dati mostrano che la Francia è sulla buona strada per contenere un'ondata di infezioni da coronavirus e il governo è sotto pressione da parte dei negozi e delle imprese per allentare le restrizioni in tempo per la cruciale stagione dello shopping natalizio.I negozi più piccoli stanno lottando per competere con la grande distribuzione e i giganti online come Amazon, che hanno il permesso di operare e consegnare merci anche durante il lockdown. Nei giorni scorsi nel paese era partita la petizione #NoëlSansAmazon, Natale senza Amazon, in cui i sottoscrittori invitano a non usare la piattaforma di Jeff Bezos per comprare i regali privilegiando invece i negozi locali. Il ministero delle Finanze ha affermato che ritardare di una settimana il Black Friday aiuterebbe "ad assicurare la riapertura dei negozi in Francia in condizioni di massima sicurezza".Carrefour ha accettato di sospendere l'operazione del Venerdì Nero il 27-29 novembre e anche il suo più grande rivale, Leclerc, ha dichiarato di essere pronto a posticipare l'evento del Venerdì Nero.