Moet lancia Chandon Garden Spritz, la bollicina per aperitivi in terrazza. Campari arretra in Borsa

Alessandra Caparello 13 maggio 2021 - 11:30

MILANO (Finanza.com)

Moet Hesseny, produttore del famoso champagne Moet & Chandon, sta per lanciare una nuova bollicina ideale per sorseggiare aperitivi su terrazze soleggiate mentre si attenuano i lockdown in tutto il mondo.Il produttore di bevande - parte del gruppo di lusso LVMH - sta lanciando Chandon Garden Spritz, uno spumante prodotto in Argentina pronto a competere con marchi come Aperol Spritz. “Vogliamo che questa sia la bevanda del ritorno alle terrazze", ha detto Philippe Schaus, amministratore delegato di Moet Hennessy, in un'intervista. "Ci aspettiamo una ripresa molto forte della domanda", ha aggiunto, dato che i risparmi accumulati durante le chiusure saranno in parte spesi in ristoranti e bar. "Ogni volta che riapriamo, la gente ha una voglia matta di uscire sulle terrazze". Chandon Garden Spritz sarà lanciato in Europa e negli Stati Uniti.Le prospettive sono rosee visto che la pandemia ha fatto crollare il consumo di bevande con bar e ristoranti chiusi per lunghi periodi. Le spedizioni di Champagne sono crollate del 18% a 244 milioni di bottiglie, il livello più basso dal 1993. Le vendite della divisione vini e liquori di LVMH - che comprende Moet & Chandon - sono scese del 14% a 4,76 miliardi di euro (5,75 miliardi di dollari) nel 2020, ma sono rimbalzate nel primo trimestre di quest'anno. La notizia frena a Piazza Affari il titolo Campari che al momento segna una flessione dell’1,79% a 9,98 euro.