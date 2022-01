Mobilità sostenibile: Alstom si prepara ad assumere 7.500 persone nel mondo

Daniela La Cava 21 gennaio 2022 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

Alstom, il big industriale francese che opera nel settore della costruzione di treni e infrastrutture ferroviarie, intende reclutare 7.500 persone nel mondo nel 2022 per rispondere a una domanda in crescita e di un portafoglio ordini che è pari a 77,8 miliardi di euro. Nel dettaglio, la società è alla ricerca di 6.000 ingegneri e manager, oltre a 1.500 lavoratori e tecnici, principalmente in Europa, Nord America e America Latina. "Queste assunzioni riguardano i progetti relativi al rolling stock, al segnalamento e ai servizi", si legge nella nota.