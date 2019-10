Michelin avanza sul Borsa di Parigi sotto la spinta delle vendite dei 9 mesi

Daniela La Cava 25 ottobre 2019 - 09:30

MILANO (Finanza.com)

Avvio di seduta positivo per Michelin sulla Borsa di Parigi (+2,27%) sotto la spinta dei risultati dei primi nove mesi. In particolare, il gruppo francese degli pneumatici ha chiuso il periodo in esame con un fatturato di 17,897 miliardi di euro rispetto ai 16,217 miliardi di un anno fa, mostrando un rialzo di circa il 10,4 per cento. Confermate le stime per il 2019.