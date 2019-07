L'Oreal, avviate trattative esclusive con Clarins per acquistare i marchi Mugler e Azzaro

Valeria Panigada 2 luglio 2019 - 09:36

MILANO (Finanza.com)

L'Oreal ha annunciato oggi di essere entrata in trattative esclusive con Clarins per acquistare i marchi Mugler e Azzaro. "La categoria profumi è al centro della strategia di crescita mondiale di L'Oreal Luxe - ha detto l'amministratore delegato del colosso francese dei cosmetici, Cyril Chapuy - In questo quadro, saremmo entusiasti di accogliere Mugler e Azzaro". L'operazione, soggetta alla consultazione dei rispettivi board e condizionata dalle autorizzazioni regolamentari, potrebbe avvenire nella seconda metà dell'anno.